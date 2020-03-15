رجل خامنئي: تفشي كورونا مقدمة لظهور الإمام المسردب

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إيران

الإمام المهدي

كورونا

بناهيان

في الوقت الذي تحولت فيه إيران إلى بؤرة لفيروس كورونا المستجد، حيث يتساقط العديد من الضحايا ويظهر مصابون يوميا، لا يزال المعممون يروجون لأفكار دينية تتنافى مع الواقع.

المعمم علي رضا بناهيان من المقربين من خامنئي يقول: "انتشار فيروس كورونا مقدمة لظهور الإمام المهدي، وهو الإمام المسردب الذي ينتظره الشيعة للخروج من السرداب" .

العجيب أن تصريحات بناهيان تأتي مع إغلاق مزار الإمام الرضا والسيدة معصومة ومسجد جمكران أمام الزوار بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد .

يذكر أن مستشار خامنئي على أكبر ولايتي قد أصيب بفيروس كورنا، بالإضافة إلى العديد من كبار المسئولين.

كما توفي عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني بسبب تفشي الفيروس في البلاد.


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