مذيع الجزيرة : واجبنا الديني أن نقف مع إيران

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طالب الإعلامي جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية بضرورة الوقوف مع الشعب الإيراني لأن هذا واجب ديني لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب ريان على حسابه في تويتر :" يا جماعة الخير ..فايروس كورونا تفشى في إيران ، ولا قدرة للدولة على الحد من الوفيات وهي تحت العقوبات الاقتصادية.

وتساءل قائلا : أليس من الواجب دينيا وإنسانيا وأخلاقيا  تنحية الخلافات السياسية ، وتقديم العون والمساعدة الإنسانية للإنسان الإيراني .

وأوضح أن آراءكم مهمة، مسجلا استفتاء على حسابه : " مع عوزن الإنسان في إيران.. لا مع عون الإنسان في إيران".

وعلق العديد من رواد تويتر على دعوة ريان، حيث كتب أحد المغردين : " أنا ضد هذا النوع من المساعدات. وهناك العديد من الدول التي هي بحاجة لمساعدات إنسانية وأولى من إيران. كأخوتنا في سوريا وإخوتنا في العراق وفي جميع أنحاء الوطن العربي.. ثم انه إيران قدمت لها مساعدات عن طريق كادر طبي مجهز من الصين".


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