وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية حول قرار تعليق الدراسة

أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين هو قرار دولة وليس قرار وزارة .
وأضاف في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" : سنمد السنة الدراسية لو تطلب الأمر .. والطلاب المصريين بالخارج هيتمحنوا .
وتابع: عدد الإصابات لدينا مطمئن جدًا حتى الآن .. وتم إضافة مناهج إلكترونية من المرحلة الابتدائية حتى الآن .. وسف تظهر خلال 48 ساعة .
واستدرك: اتفقنا مع شركات المحمول الثلاثة على إتاحة بنك المعرفة للطلاب دون مقابل.
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