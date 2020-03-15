  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة تكشف موعد ظهور علاج فايروس كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية حول قرار تعليق الدراسة

الأوقاف

حظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لأجل غير مسمى

فيروس "كورونا"

علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع

مرتضى منصور

ماذا قال مرتضى منصور عن إغلاق نادى الزمالك

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا وباء كورونا

المدارس

مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

خالد الجندي

"الجندي": توقفوا عن هذه العادات للوقاية من كورونا

الموظفين

الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

رئاسة الجمهورية

تعرف على إجراءات رئاسة الجمهورية لتعقيم مقرها وتطهيره

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية حول قرار تعليق الدراسة

آخر الأخبار

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم: امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل

#

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

#

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن خطوبة "أبو هشيمة" وياسمين صبري

#

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

وزير التربية والتعليم

تعليق الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين هو قرار دولة وليس قرار وزارة .

وأضاف في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" : سنمد السنة الدراسية لو تطلب الأمر .. والطلاب المصريين بالخارج هيتمحنوا .

وتابع: عدد الإصابات لدينا مطمئن جدًا حتى الآن .. وتم إضافة مناهج إلكترونية من المرحلة الابتدائية حتى الآن .. وسف تظهر خلال 48 ساعة .

واستدرك: اتفقنا مع شركات المحمول الثلاثة على إتاحة بنك المعرفة للطلاب دون مقابل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التعليم العالي : الدراسة مستمرة بالجامعات بهذه الطريقة
» إسبانيا تعلن "الطوارئ" في البلاد ضد كورونا
» السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول
» إصابة وزير مغربي بكورونا عقب عودته من دولة أوروبية
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1441
» مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي
» إسرائيل.. 39 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ193
» الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"
» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» 4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح