إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية /السبت/ أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني أصيبت بفيروس كورونا .



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن - في وقت سابق اليوم - تطبيق حال الطوارئ في كل البلاد لمدة 15 يوما، مؤكدا إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية.

