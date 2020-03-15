حظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لأجل غير مسمى

15 مارس 2020 - 12:50 ص

قررت وزارة الأوقاف ، بدء من اليوم الأحد، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم ، كما تنبه على جميع العاملين ب الأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية



وأهابت وزارة الأوقاف بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية ، مع التأكيد على أنه لا مانع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد .



يأتي ذلك في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال ، و عملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني و الوطني في الحفاظ على الأرواح ، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية ، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة .

