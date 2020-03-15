حظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لأجل غير مسمى

قررت وزارة الأوقاف ، بدء من اليوم الأحد، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم ، كما تنبه على جميع العاملين ب الأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية
وأهابت وزارة الأوقاف بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية ، مع التأكيد على أنه لا مانع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد .
يأتي ذلك في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال ، و عملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني و الوطني في الحفاظ على الأرواح ، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية ، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة .
وإنطلاقا، بحسب وزارة الأوقاف ، من فهم فقه النوازل و التخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن، مؤكدة علي دعوتها إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات ، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر ، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر ، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك