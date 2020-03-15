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لمواجهة مخاوف انتشار كورونا..

"الصحفيين" تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ هذا الإجراء الهام

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الصحفيين
الصحفيين
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المصريون ـ متابعات

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دعا مجلس نقابة الصحفيين ، المؤسسات الصحفية كافة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا ، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التي هى الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة.
وأوصي المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إليكترونيا" بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير، وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء.
وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات، بات مطلباً مهما حتي تعبر مصر بعون الله هذه الفترة الصعبة.

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