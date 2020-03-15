علاج فعال لفيروس كورونا سيظهر خلال أسابيع

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبه المرض، والفيروس من الممكن السيطرة عليه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليه أي أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال أسابيع يمكن أن يكون هناك وجود علاج لمرض الفيروس كورونا، وذلك التجارب تتم ولابد من الاستمرار حتى أخر مرحلة.
وتابع أن هناك 500 ألف شخص يموتا من الأنفلونزا سنويا، ومعدلات الوفيات في الكورونا من 2 لـ 3% بزيادة عن الأنفلونزا، مؤكدا ان هناك دول تمكنت انتشار الفيروس داخل دولتها، وعلى دول العالم وقف زحف للفيروس داخل الدول ، مؤكدا ان هناك بعض الوطواط تحمل نفس الصيغة الجينية للفيروس ولكن من المرجح أن هناك حيوان وسيط نشر هذا الفيروس، والأبحاث مازالت تحديد الحيوان مصدر هذا الفيروس.