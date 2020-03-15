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مرتضى منصور

ماذا قال مرتضى منصور عن إغلاق نادى الزمالك

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا وباء كورونا

المدارس

مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

خالد الجندي

"الجندي": توقفوا عن هذه العادات للوقاية من كورونا

الموظفين

الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

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وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

بالفيديو..

ماذا قال مرتضى منصور عن إغلاق نادى الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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المصريون ـ متابعات

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إغلاق مقر القلعة البيضاء، بميت عقبة،  لمدة أسبوع بدءا من الغد الأحد، قابل للتجديد، مشددا، الزمالك"مقفول بالضبة والمفتاح".
وأضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه قام بإغلاق النادي لمدة 48 ساعة خلال الأزمة المناخية التى ضربت البلاد مؤخرا، وذلك حفاظا على حياة الأعضاء، مضيفا، إن غلق النادي، بات أولوية، من أجل منع وباء كورونا من الإنتشار خاصة أن يومي الخميس والجمعة، يشهد إقبال كثيف من الأعضاء يتخطي الـ50 ألف، وهو ما قد يساهم فى إنتشار المرض.
كما أوضح مرتضى منصور، إن هذا القرار، جاء متماشيا مع اتجاه الدولة فى منع التجمعات، خوفا من إنتشار فيروس كورونا، لافتا إن الموضوع جد خطير ويجب ألا نتعامل معه بشئ من السخرية والإستهزاء، مطالبا بمنع العادات السيئة بين الناس، من أحضان وقبلات علاوة على منع الشية، مع الإعتناء بالنظافة بشكل مستمر.
وأكد رئيس نادي الزمالك، إن وباء كورونا، يختلف عن نظيره الكوليرا الذى ضرب مصر ، أوائل القرن الماضى، خاصة أن الكورونا بات وباء يهدد العالم بأجمعه، وليس على مستوى مصر فقط، ليؤكد فى الوقت ذاته، على تأييده لقرارات الدولة فى مكافحة الوباء، من خلال تأجيل الدراسة والتجمعات الرياضية والأنشطة بكافة أنواعها.
وأتم حديثه قائلا :" الكورونا وباء من عند الله، ولذلك فنحن مطالبون بالعودة إلى الله، حتى يرفع عنا هذا الفيروس، يكفى أن أمريكا والصين رغم تفوقهما العلمي، غلا أنهما فشلتا فى إيجاد علاج لهذا المرض"


 

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