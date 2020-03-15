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التعليم العالي : الدراسة مستمرة بالجامعات بهذه الطريقة

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الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر قليلة مقارنة بباقي دول العالم التي أعلنت عن حالات مصابة.
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين إجراء احترازي ليس وليد الصدفة، مؤكدا أن الدول التي لم تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب تعاني الآن من ارتفاع في عدد الإصابات. 
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك سيناريوهات يتم التعامل معها منذ أكثر شهر للاستعداد لكل الاحتمالات، لافتا إلى أنه يتم تقيم الموقف من قبل لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، بالتعاون مع تقارير وزارة الصحة التي تصدر على مدار الساعة.
وأوضح عبد الغفار أن كل شئ وارد في ضوء المتغيرات، مؤكدا أن صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات أولوية لا تقبل النقاش .
وأكد وزير التعليم العالي، أن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين ليست إجازة للتنزه ولكن الدراسة ما زالت مستمرة عبر الإنترنت من خلال تقديم المقررات الدراسية  إلكترونيا ورفعها على موقع الجامعة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات.

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