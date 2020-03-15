» التعليم العالي : الدراسة مستمرة بالجامعات بهذه الطريقة

15 مارس 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر قليلة مقارنة بباقي دول العالم التي أعلنت عن حالات مصابة.



وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين إجراء احترازي ليس وليد الصدفة، مؤكدا أن الدول التي لم تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب تعاني الآن من ارتفاع في عدد الإصابات.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك سيناريوهات يتم التعامل معها منذ أكثر شهر للاستعداد لكل الاحتمالات، لافتا إلى أنه يتم تقيم الموقف من قبل لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، بالتعاون مع تقارير وزارة الصحة التي تصدر على مدار الساعة.



وأوضح عبد الغفار أن كل شئ وارد في ضوء المتغيرات، مؤكدا أن صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات أولوية لا تقبل النقاش .

