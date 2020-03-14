وزيرة الصحة: 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا وباء كورونا

14 مارس 2020 - 11:50 م

قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر وصل لـ 110 حالة.



وأضافت هالة زايد - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»- أن 85 % من الحالات المصابة بكورونا تكون بأعراض خفيفة أو دون أعراض ويتم شفاءها دون أي أدوية ولكن يكون التعافي من خلال العزل في مكان نظيف وجيد تهوية.



وأوضحت هالة زايد، أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع هذا الوباء، لافتة إلى أن السيناريو «أ» يعتمد على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية القوية.



وأشارت إلى أن معظم الإصابات في مصر نتيجة مخالطة مصابين، كما أن معظم الحالات المصابة دون أعراض ، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة كورونا من قبل الإعلان عن وجود حالات .



وطالبت وزيرة الصحة بتقليل الزيارات لكبار السن المصابين بأي أمراض وذلك رحمة بهم مع التأكد من أنه يحصلون على الأدوية بشكل ملتزم ويقيمون في أماكن جيدة التهوية.



وأردفت: أن فرصة مصر في مواجهة كورونا أفضل من الدول الأوروبية وذلك لأن معظم سكان أوروبا تجاوز أعمارهم 60 عاما بينما في مصر معظم السكان من الشباب، هذا إضافة إلى المناخ المصري الذي لا يساعد على انتشار الفيروس مقارنة بمناخ بأوروبا.

