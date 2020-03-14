  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المدارس

مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

خالد الجندي

"الجندي": توقفوا عن هذه العادات للوقاية من كورونا

الموظفين

الكشف عن موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

رئاسة الجمهورية

تعرف على إجراءات رئاسة الجمهورية لتعقيم مقرها وتطهيره

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

الرئاسة: مستعدون للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ"كورونا"

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

نادر سعد

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

صدام حسين

في حضوره.. عالم أزهري يتحدى «صدام» والأخير يعاقبه

كورنا

السعودية تخصص 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا

السيسي يجتمع بوزيرة الثقافة ورئيس الوزراء

السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول

الحكومة تكشف:

مد العام الدراسي في الإجازة الصيفية في هذه الحالة

آخر الأخبار

المدارس
المدارس
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

احذري.. العدسات اللاصقة خطر جدا في هذه الحالة

#

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

#

البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة

#

احذر.. تناول الأرز البارد قد يؤدى للتسمم في هذه الحالة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة مد إيقاف الدراسة لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها، وبالتالي ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل ما يخص المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتى الجامعات، الخاصة منها والحكومية ينطبق عليه قرار بإيقاف الدراسة.
وشدد على أهمية تفادي التجمعات خلال الفترة المقبلة قدر الإمكان،حيث إن فترة تعطيل الدراسة  تشبه العزل الذاتي يجب أن يستغلها الطلاب في استذكار دروسهم، موضحا أن الخروج في الأماكن المفتوحة أقل ضررا من الأماكن المغلقة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إسبانيا تعلن "الطوارئ" في البلاد ضد كورونا
» إصابة وزير مغربي بكورونا عقب عودته من دولة أوروبية
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1441
» مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي
» إسرائيل.. 39 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ193
» الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"
» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» 4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا
» بالصور.. هبوط أرضي يضرب الطريق الدائري الإقليمي
» رغم اجتياح كورونا.. اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح