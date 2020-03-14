» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1441

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أعلنت إيطاليا، السبت، تسجيل 175 وفاة جديدة في البلاد ليرفع العدد إلى 1441، فيما صعد عدد الإصابات إلى أكثر من 21 ألفا.
وقال مدير عام الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن 175 مصابا فقدوا حياتهم جراء كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 1441.
وأضاف أن عدد الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 17 ألفا و750، ليبلغ العدد الإجمالي مع الوفيات والذين تماثلوا للشفاء إلى 21 ألف و157 إصابة.
وأشار إلى أن عدد الوفيات انخفض مقارنة بيوم الجمعة؛ حيث سجل 250 حالة وفاة.
وبيّن أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء الجمعة بلغ 527 ليرتفع العدد إلى 1966.
وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. -

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