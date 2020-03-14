» إسرائيل.. 39 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ193

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع مصابي فيروس "كورونا" إلى 193، عقب تسجيل 39 حالة جديدة.وقالت الوزارة، في بيان، إنه مع الحالات الـ39 الجديدة، يرتفع عدد الإصابات التي تم الكشف عنها السبت إلى 50.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة تسجيل 11 إصابة جديدة.وأوضحت أنه يخضع حاليا أكثر من 60 ألف إسرائيلي للعزل، بينهم أكثر من 2000 جندي، و8652 طالبا ومدرسا.
والخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا.والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. -

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