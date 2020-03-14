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الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"

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ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه أجرى فحص الكشف عن فيروس "كورونا"، وأنه ينتظر النتائج.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أنه أجرى الفحص مساء الجمعة، والنتائج ستظهر بعد عدة أيام.
وأردف: "درجات حرارتي عادية ولا توجد أية أعراض إصابة بالفيروس".
وقبل أيام، التقى ترامب 4 مسؤولين برازيليين في العاصمة واشنطن، قبل أن يتبين إصابتهم بـ"كورونا"، وعلى إثر ذلك أعلن عزمه إجراء الفحص.
في سياق متصل، أعلن ترامب أنه سيفرض قريبا قيودا على السفر إلى بريطانيا وأيرلندا.
وأوضح أنه من الممكن فرض قيود على السفر بين بعض الولايات الأمريكية.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا وأيرلندا، لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا.
وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. -

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