بسبب كورونا.. غزة تغلق معبرين وتمنع التجمعات

14 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت حكومة قطاع غزة التابعة لحركة "حماس"، السبت، إغلاق معبريها مع مصر وإسرائيل في كلا الاتجاهين، ومنع التجمعات؛ كإجراءٍ احترازي للوقاية من فيروس "كورونا".



وقال محمد عوض، رئيس لجنة المتابعة الحكومية (تابعة لحماس)، في مؤتمر صحفي: "في ظل الإجراءات الاحترازية من كورونا، تقرر إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر عدا حالات الطوارئ".

وأضاف: "تقرر كذلك استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية مارس/آذار، ومنع المؤسسات من إقامة أي تجمعات تزيد عن 100 شخص".

بدوره، قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في المؤتمر ذاته، إن "قطاع غزة يخلو من فيروس الكورونا" حتى الآن.



وأضاف: "أي إجراءات تفرضها وزارة الصحة يجب الالتزام بها، وتقيد الحرية أهون من الإصابة بالفيروس".



ويشمل قرار الإغلاق حركة الأفراد عبر معبرين "إيرز" بيت حانون الذي تديره إسرائيل، ومعبر رفح في أقصى جنوب قطاع غزة مع الجانب المصري.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.