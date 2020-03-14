الرئاسة: مستعدون للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ"كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه لدينا ما يقرب من ربع تعداد سكان مصر في مراحل الدراسة المختلفة، ولذلك جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب- إلى أن قرار الرئيس جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا ويحد من أي مخاطر محتملة، مشددا على أن مصر تعد من أقل الدول إصابة بفيروس كورونا.
وأضاف السفير بسام راضي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، جاء لتنفيذ أي إجراءات عاجلة أو تداعيات محتملة للفيروس، حيث يعد المبلغ المخصص بمثابة احتياطي طوارئ يستخدم لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، لافتا إلى أن فيروس الكورونا متطور وهناك خطة من الدولة للتصدي لأي احتمالات لتطور الفيروس في المستقبل.
وتابع: «الفيروس متغير وأحداثه متلاحقة على مستوى العالم وجاري دراسته بشكل لحظي وهناك حملات توعية خاصة بطرق الوقاية من الفيروس».
وحول إمكانية تقليل التجمعات في أماكن أخرى، قال السفير بسام راضي، إن الدولة تراجع الوضع على مدار الساعة وعند حدوث أي متغيرات تستوجب ذلك سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.

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