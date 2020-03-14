المتحدث باسم الرئاسة يكشف تفاصيل مواجهة موجة الطقس

14 مارس 2020 - 10:40 م

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثنى خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، علي الشعب المصري وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.



ووجه الرئيس السيسي، الشكر للحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية ومؤسساتها الأمنية، على أسلوب إدارتها لهذا المشهد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.

