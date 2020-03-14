المتحدث باسم الرئاسة يكشف تفاصيل مواجهة موجة الطقس

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المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي
المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي
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المصريون ـ متابعات

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثنى خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، علي الشعب المصري وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.
ووجه الرئيس السيسي، الشكر للحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية ومؤسساتها الأمنية، على أسلوب إدارتها لهذا المشهد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.
وتابع راضي – في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب- أن السيول التي تعرضت لها مصر في بداية فصل الشتاء تم التعلم منها جيدا في التعامل مع موجة الأمطار الأخيرة والتي تعلمنا منها أيضا لتطوير الأسلوب في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
 

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