» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"

14 مارس 2020 - 09:53 م

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتحاد الكرة النصري برئاسة عمر الجنايني.

جاء هذا بسبب تأجيل مباريات الدوري اليوم وغدًا، حيث كان مقررًا أن يلعب الأهلي ضد إنبي، والزمالك ضد المصري البورسعيدي.

وقرار الاتحاد بالتأجيل جاء بسبب حالة الطقس، قبل تعليق النشاط لمدة أسبوعين اليوم السبت.

وقبل قليل، خرج مرتضى في فيديو له عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ليشن هجوما على الجنايني.

وقال رئيس الزمالك: "الطقس جيد اليوم لماذا يا عمرو يا جنايني تم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي؟ أنت أجلته لأنك خاضع للأهلى، الأهلي أصدر بيانًا يوم الأربعاء ليلًا، وأنا لم أطلب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد رغم الظروف الجوية السيئة ولم أطلب تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة غدًا".

وأكمل: "هل تريد أن تهدمنا، أنت تذكرني بفريق مهزوم وحارسه يضيع وقت لكي يٌهمد الفريق الذي أمامه، هل ممنوع للأهلي أن يتعادل أو يخسر ولا يوجد هذا في الدستور والقرآن والسنة، الأهلي خسر السوبر، وأصررتم على إقامة مباراة الزمالك أمامه في الدوري رغم سفر اللاعبين وإجهادهم".

كما هاجم "علي معلول" ظهير أيسر الأهلي، وقال: "على معلول بتاع السحر والشعوذة مصاب، ولذلك تم تأجيل مباريات الدوري اليوم وغدًا".

وذكر أن "الجنايني" : "يتعمد تكسير الزمالك وتأجيل مبارياته، وطالبت بتأجيل مباراة قمة الدوري للحفاظ على اللاعبين، ولذلك فاز الفريقان في أبطال إفريقيا".