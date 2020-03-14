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هندوس يقدمون بول البقر للوقاية من كورونا

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الوقاية من كورونا

نظم حزب "الاتحاد الهندوسي لكل الهند"، حفلا لتقديم بول البقر لاعتقده بانه يوفر الوقاية اللازمة من فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل في مقر الحزب في عاصمة الهند نيودلهي وحضره 200 شخص، ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نستحم بروثها.. لم نشعر أبدا بالحاجة لتعاطي دواء غربي".

وروج قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي، لاستخدام بول البقر كـ"علاج للسرطان".

من جهتهم، أكد خبراء على أن بول الأبقار لا يشفي من أمراض مثل السرطان، وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.


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