» تعليق الرياضة في قطر للحد من انتشار كورونا

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تعليق الدوري

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، تعليق جميع الأنشطة الرياضية المحلية، حتى الـ29 من الشهر الجاري بسبب كورونا.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الدول، للحد من انتشار وباء كورونا بعد اقترابه من الملاعب.

وحسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، فإن دولة قطر سجلت إلى الآن نحو 262 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد مستجدات الفيروس القاتل في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين، وذلك بالتزامن مع إعلان تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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