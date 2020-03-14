4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

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وجهت دار الإفتاء المصرية، أربع وصايا حول وباء "كورونا" المنتشر في العالم، والذي أثار موجة من الهلع والفزع في الكثير من الدول.

وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء".

وأضافت في ثاني وصاياها: "إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات".

وأوصت بالإكثار من الذكر للوقاية من الوباء، لأن "شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله".

وختمت بالدعوة ضرورة الأخذ بالأسباب عبر اللجوء إلى اتخاذ إجراءات وقائية، قائلة: "على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]".


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