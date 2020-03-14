» وفاة 10 أشخاص في بريطانيا بسبب "كورونا"

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم السبت، وفاة 10 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبتسجيل هذا الرقم الجديد، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا إلى 21.

وقال كريس ويتي، كبير المسؤولين في قطاع الصحة في إنجلترا: "يؤسفني التأكيد أن 10 إضافيين من المرضى الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية قد توفوا. جميعهم كانوا بين الفئات المعرضة للخطر".

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للمصابين في بريطانيا بلغ 1140 حالة، توفي منهم 21، في حين تعافى 18 شخصا.


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