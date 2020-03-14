السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا".

جاء هذا بينما انتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء.

وأضافت أن الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وذكرت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف، بحسب "واس".

وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.

وأوضحت الوزارة أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و 3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و 4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937".

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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