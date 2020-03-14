مفاجأة في فستان ياسمين صبري بعد ارتباطها بأبوهشيمة

اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين بخبر خطوبة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على الفنانة ياسمين صبري.

وأشار الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة mbc مصر، إلى أن علاقة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بدأت قبل 3 أشهر فقط.

وفي ظل موجة الأخبار المتداولة عن الثنائي، اتجهت أنظار النشطاء إلى الفستان التي كانت ترتديه النجمة، واهتموا بتفاصيل إطلالتها في أول صورة جمعت بينها وبين خطيبها.

ياسمين ظهرت في أول صورة مع أبو هشيمة، مرتدية فستانًا مرقطًا من قماش جلد النمر، وبدأت بعض الصور الأخرى في ‏الانتشار على أساس أنها صورًا من الخطوبة.‏







لكن الحقيقة هي أن الصورة ذاتها لم يُعلن بشكل رسمي أنها تخص حفل خطبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأصل، بل نُشرت ‏على أنها أول ظهور رسمي لهما معًا.‏

الجدير بالذكر أن نفس الفستان، ظهرت به ياسمين مع شقيقها، عمر ‏الذي نشر الصورة عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.‏



