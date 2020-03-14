كورونا يتوحش.. وفاة نحو 5500 حالة وأكثر من 14 ألف إصابة في العالم

أحمد سالم
أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم السبت 14 مارس 2020، عن آخر إحصائية لعدد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكشفت المنظمة، أن الفيروس أصاب حتى الآن نحو 142320 ألف إصابة على مستوى العالم .
بينما توفى جراء الفيروس القاتل 5388 حالة في كافة الدول المتضررة بالعالم، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن فى 129 دولة .
وجاءت الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية على النحو التالي :
الصين: 81021 حالة
إيطاليا: 17660 حالة
إيران: 11364 حالة
كوريا: 8086 حالة
إسبانيا: 4231 حالة
فرنسا: 3640 حالة
ألمانيا: 3062 حالة
الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة
سويسرا: 1125 حالة
هولندا: 804 حالة
المملكة المتحدة: 802 حالة
الدانمارك: 801 حالة
السويد: 775 حالة
النرويج: 750 حالة
اليابان: 716 حالة
دايموند برنسيس ” سفينة الماسة “: 697 حالة
بلجيكا: 599 حالة
النمسا: 504 حالات
قطر: 262 حالة
البحرين: 210 حالة
سنغافورة: 200 حالة
أستراليا: 197 حالة
ماليزيا: 197 حالة
كندا: 176 حالة
الجمهورية التشيكية: 116 حالة
البرتغال: 112 حالة
فنلندا: 109 حالات
إسرائيل: 100 حالة
الكويت: 100 حالة
البرازيل: 98 حالة
اليونان: 98 حالة
مصر: 93 حالة
أيرلندا: 90 حالة
الإمارات العربية المتحدة: 85 حالة
الهند: 82 حالة
إستونيا: 79 حالة
لبنان: 77 حالة
تايلاند: 75 حالة
العراق: 70 حالة
إندونيسيا: 69 حالة
سان مارينو: 66 حالة
الفلبين: 64 حالة
رومانيا: 63 حالة
بولندا: 62 حالة
السعودية: 62 حالة
ايسلندا: 61 حالة
سلوفينيا: 57 حالة
فيتنام: 48 حالة
شيلي: 43 حالة
فلسطين: 35 حالة
الأرجنتين: 34 حالة
الاتحاد الروسي: 34 حالة
صربيا: 31 حالة
سلوفاكيا: 30 حالة
بيرو: 28 حالة
بنما: 27 حالة
الجزائر: 25 حالة
بروني دار السلام: 25 حالة
جورجيا: 25 حالة
ألبانيا: 23 حالة
كوستاريكا: 23 حالة
إكوادور: 23 حالة
بيلاروس: 21 حالة
باكستان: 21 حالة
المجر: 19 حالة
عُمان: 19 حالة
لكسمبرج: 17 حالة
جنوب أفريقيا: 17 حالة
كولومبيا: 16 حالة
كرواتيا: 16 حالة
لاتفيا: 16 حالة
المكسيك: 15 حالة
مالطا: 12 حالة
أذربيجان: 11 حالة
البوسنة والهرسك: 11 حالة
السنغال: 10 حالات
قبرص: 9 حالات
ملديف: 9 حالات
مقدونيا الشمالية: 9 حالات
أرمينيا: 8 حالات
جمهورية مولدوفا: 8 حالات
أفغانستان: 7 حالات
بلغاريا: 7 حالات
كمبوديا: 7 حالات
جامايكا: 7 حالات
المغرب: 7 حالات
تونس: 7 حالات
غيانا الفرنسية: 6 حالات
ليتوانيا: 6 حالات
مارتينيك: 6 حالات
نيوزيلندا: 6 حالات
باراجواي: 6 حالات
سريلانكا: 6 حالات
الجمهورية الدومينيكية: 5 حالات
تركيا: 5 حالات
كوبا: 4 حالات
ليختنشتاين: 4 حالات
بنجلاديش: 3 حالات
بوليفيا: 3 حالات
جزر فارو: 3 حالات
بورتوريكو: 3 حالات
أوكرانيا: 3 حالات
أندورا: حالتان
بوركينا فاسو: حالتان
الكاميرون: حالتان
هندوراس: حالتان
جيرسي: حالتان
موناكو: حالتان
نيجيريا: حالتان
سانت مارتن: حالتان
فنزويلا: حالتان
أنتيجوا وبربودا: 1 حالة
بوتان: 1 حالة
جزر كايمان: 1 حالة
كوت ديفوار: 1 حالة
جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1 حالة
بولينيزيا الفرنسية: 1 حالة
جبل طارق: 1 حالة
جواديلوب: 1 حالة
غيرنسي: 1 حالة
الكرسي الرسولي: 1 حالة
الأردن: 1 حالة
منغوليا: حالة واحدة
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