كورونا يتوحش.. وفاة نحو 5500 حالة وأكثر من 14 ألف إصابة في العالم

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أحمد سالم

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أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم السبت 14 مارس 2020، عن آخر إحصائية لعدد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت المنظمة، أن الفيروس أصاب حتى الآن نحو 142320 ألف إصابة على مستوى العالم .

بينما توفى جراء الفيروس القاتل 5388 حالة في كافة الدول المتضررة بالعالم، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن فى 129 دولة .

وجاءت الدول والمناطق المصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية على النحو التالي :

الصين: 81021 حالة

إيطاليا: 17660 حالة

إيران: 11364 حالة

كوريا: 8086 حالة

إسبانيا: 4231 حالة

فرنسا: 3640 حالة

ألمانيا: 3062 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة

سويسرا: 1125 حالة

هولندا: 804 حالة

المملكة المتحدة: 802 حالة

الدانمارك: 801 حالة

السويد: 775 حالة

النرويج: 750 حالة

اليابان: 716 حالة

دايموند برنسيس ” سفينة الماسة “: 697 حالة

بلجيكا: 599 حالة

النمسا: 504 حالات

قطر: 262 حالة

البحرين: 210 حالة

سنغافورة: 200 حالة

أستراليا: 197 حالة

ماليزيا: 197 حالة

كندا: 176 حالة

الجمهورية التشيكية: 116 حالة

البرتغال: 112 حالة

فنلندا: 109 حالات

إسرائيل: 100 حالة

الكويت: 100 حالة

البرازيل: 98 حالة

اليونان: 98 حالة

مصر: 93 حالة

أيرلندا: 90 حالة

الإمارات العربية المتحدة: 85 حالة

الهند: 82 حالة

إستونيا: 79 حالة

لبنان: 77 حالة

تايلاند: 75 حالة

العراق: 70 حالة

إندونيسيا: 69 حالة

سان مارينو: 66 حالة

الفلبين: 64 حالة

رومانيا: 63 حالة

بولندا: 62 حالة

السعودية: 62 حالة

ايسلندا: 61 حالة

سلوفينيا: 57 حالة

فيتنام: 48 حالة

شيلي: 43 حالة

فلسطين: 35 حالة

الأرجنتين: 34 حالة

الاتحاد الروسي: 34 حالة

صربيا: 31 حالة

سلوفاكيا: 30 حالة

بيرو: 28 حالة

بنما: 27 حالة

الجزائر: 25 حالة

بروني دار السلام: 25 حالة

جورجيا: 25 حالة

ألبانيا: 23 حالة

كوستاريكا: 23 حالة

إكوادور: 23 حالة

بيلاروس: 21 حالة

باكستان: 21 حالة

المجر: 19 حالة

عُمان: 19 حالة

لكسمبرج: 17 حالة

جنوب أفريقيا: 17 حالة

كولومبيا: 16 حالة

كرواتيا: 16 حالة

لاتفيا: 16 حالة

المكسيك: 15 حالة

مالطا: 12 حالة

أذربيجان: 11 حالة

البوسنة والهرسك: 11 حالة

السنغال: 10 حالات

قبرص: 9 حالات

ملديف: 9 حالات

مقدونيا الشمالية: 9 حالات

أرمينيا: 8 حالات

جمهورية مولدوفا: 8 حالات

أفغانستان: 7 حالات

بلغاريا: 7 حالات

كمبوديا: 7 حالات

جامايكا: 7 حالات

المغرب: 7 حالات

تونس: 7 حالات

غيانا الفرنسية: 6 حالات

ليتوانيا: 6 حالات

مارتينيك: 6 حالات

نيوزيلندا: 6 حالات

باراجواي: 6 حالات

سريلانكا: 6 حالات

الجمهورية الدومينيكية: 5 حالات

تركيا: 5 حالات

كوبا: 4 حالات

ليختنشتاين: 4 حالات

بنجلاديش: 3 حالات

بوليفيا: 3 حالات

جزر فارو: 3 حالات

بورتوريكو: 3 حالات

أوكرانيا: 3 حالات

أندورا: حالتان

بوركينا فاسو: حالتان

الكاميرون: حالتان

هندوراس: حالتان

جيرسي: حالتان

موناكو: حالتان

نيجيريا: حالتان

سانت مارتن: حالتان

فنزويلا: حالتان

أنتيجوا وبربودا: 1 حالة

بوتان: 1 حالة

جزر كايمان: 1 حالة

كوت ديفوار: 1 حالة

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1 حالة

بولينيزيا الفرنسية: 1 حالة

جبل طارق: 1 حالة

جواديلوب: 1 حالة

غيرنسي: 1 حالة

الكرسي الرسولي: 1 حالة

الأردن: 1 حالة

منغوليا: حالة واحدة

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