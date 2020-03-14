مفاجأة.. نادي مصري يعرض شراء "صلاح" من ليفربول

14 مارس 2020 - 03:55 م

بعد قرار تعليق الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا، عرض نادي سيراميكا كليوباترا، شراء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على سبيل الإعارة.

وكتب معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الذي يعود لرجل الأعمال محمد أبوالعنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" "بما أن مباريات المنتخب أتأجلت والدوري الإنجليزي أتوقف ينفع القيد يفتح وأجيب أبو صلاح إعارة من ليفربول يلعب معانا الشهرين دول بدل ما يقعد فاضي".

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة لدوري الدرجة الثانية، برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الداخلية صاحب المركز الثاني.

وكانت شائعات ترددت عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وهو ما تم نفيه بعد التأكد من سلامة صحة "صلاح".



