50 جنيهًا للجرام.. انهيار أسعار الذهب بشكل مفاجئ

14 مارس 2020 - 03:44 م

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا، حيث وصل التراجع في جرام الذهب عيار 21 إلى 50 جنهيًا.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" انخفاضا كبيرًا بنحو 50 جنيه للجرام فسجل 672 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة سجل 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 672 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 576 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5376 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا.

وشهدت محلات الذهب بالصاغة إغلاق أغلبها، إلا أن هناك عددا من العاملين في تصنيع المشغولات الذهبية لازالوا يعملون في أماكن بعيدة عن الأمطار.