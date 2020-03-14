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فيديو صادم.. لحظة سقوط نيللي كريم وإصابتها بـ"الصليبي"

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نيللي كريم
نيللي كريم
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محمد فضل- متابعات

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موتوسيكل

نيللى كريم

الصليبي

نشرت صفحة «العدل جروب» على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،  فيديو للحظة سقوط الفنانة نيللي كريم من على موتوسيكل أثناء تصويرها مشهدا من خلال مسلسلها الجديد «100 وش»، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة آسر ياسين، وإنتاج جمال العدل، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وخضعت نيللي كريم، لجراحة في قدمها، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لقطع في الرباط الصليبي.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في كواليس المسلسل، ركوب "نيللي كريم" الموتوسيكل خلف أحد الأشخاص بينما كان خلفها شخص آخر يحاول الاختباء والحرص على عدم وقوعها، قبل أن يسقط الموتوسيكل بشكل مفاجئ ويتم وقف التصوير ونقلها للمستشفى.


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