مفاجأة عن محرز.. باريس سان جيرمان يستعد لهذا الأمر

14 مارس 2020 - 02:55 م

الدولي الجزائري رياض محرز، يعتبر ضمن المرشحين لمغادرة ناديه مانشستر سيتي الصيف المقبل.

مغادرة محرز لناديه الحالي وفق شروط العقد، جعلته محل اهتمامات أبرز الأندية الأوروبية.

وبحسب ما كشفه موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن نادي باريس سان جيرمان، يضع رياض محرز، ضمن قائمة اهتماماته تحسبا للميركاتو المقبل.

ونقل أيضا عن أحد المصادر أن إدارة مانشستر سيتي، لن تعارض رحيل لاعبها الدولي الجزائري، خاصة بعد قرار حرمان الفريق من المشاركة في المنافسات القارية للموسمين القادمين.

ومن المعروف أن رياض محرز، مرتبط مع ناديه مانشستر سيتي، بعقد يمتد إلى صيف 2023، والذي تقدر قيمته السوقية حاليا بحوالي 60 مليون يورو.