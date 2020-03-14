شاهد.. الأمن السعودي يقتحم حفل زفاف وينهيه في الحال

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حفل زفاف

الأمن السعودي

كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو، لاقتحام قوات الشرطة حفل زفاف داخل إحدى القاعات في منطقة عنيزة، وإنهائه في الحال، تطبيقًا لقرار منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الدوريات وهي تتوقف أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل، ويتم إخراج الحضور من القاعة .

 وعلق أحد الحسابات الذي نشر فيديو قائلًا:"النيابة العامة في خطوة هى الأولى في المملكة العربية السعودية إلغاء حفل زواج أقيم اليوم في عنيزة وحضور أمني لإلغاء الحفل وإجراءات صارمة على مالك القاعة".

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار تعليق إقامة مناسبات الأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.



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