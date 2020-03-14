للوقاية من السرطان تناول هذه الثمرة يوميا

14 مارس 2020 - 02:49 م

يعتبر الموز من الفواكه التي يقبل الجميع على تناولها لفوائدها الصحية الكثيرة فهو له القدرة على الحفاظ على ضغط الدم ومد الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة.

وأشار المتخصصون إلى تناول ثمرتين من الموز متوسطي الحجم يحتوي على 900 ملي جرام من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم ما يساعد على تقوية عضلة القلب وتنظيم عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم وضبط ضربات القلب وإطلاق الأنسولين.

وكشفت دراسات حديثة عن أن الموز من أفضل الأطعمة التي تساهم في الوقاية من السرطان وذلك لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية المناعة ومكافحة الجذور الحرة التي تطلقها الخلايا.