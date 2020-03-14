الشفاء من "كورونا" يسبب هذه الأمراض

14 مارس 2020 - 02:35 م

كشفت دراسة حديثة أجريت على عينة من المتعافين من فيروس"كورونا" وهم 12 حالة، عن الآثار الجانبية التي قد تحدث بعد الشفاء منه.

وأشارت الدراسة إلي أن الفيروس يحدث ضعف في بعض الوظائف الداخلية ، حيث إن 2 أو 3 أفراد من العينة لم يعد بمقدورهم المشي بدون ضيق في التنفس، فيما أظهر 9 مرضي علامات تلف في الأعضاء الداخلية.

ووجهت مديرة مركز الأمراض المعدية النصيحة إلى المتعافين بالفيروس بأداء تمارين لتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية مثل ممارسة السباحة فإن هذا يساعد على تعافي الرئتين.