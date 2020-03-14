  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة السعودية

شاهد.. الأمن السعودي يقتحم حفل زفاف وينهيه في الحال

رياض محرز

مفاجأة عن محرز.. باريس سان جيرمان يستعد لهذا الأمر

تحويل كلية الإعلام لمستشفى كورونا

تحويل كلية الإعلام لمستشفى كورونا في دولة عربية

السعودية

قرار عاجل من المملكة بشأن الدورى السعودى

كورونا

16 مسئولا دوليا مصابون بـ"كورونا"

حادث

سقوط 5 سيارات في هبوط أرضي بالطريق الصحراوي

ضحية الاغتصاب تواجه المتهمين وتروي ساعات الرعب

ضحية الاغتصاب تواجه المتهمين وتروي ساعات الرعب

الإسماعيلى

تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية

حنان المسعودي مع زملائها

بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"

وزير الأوقاف

الأوقاف: إلغاء احتفالات الإسراء والمعراج

الشفاء من "كورونا" يسبب هذه الأمراض

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

بعد السادسة مساء.. تناول الطعام يسبب هذه الأمراض للسيدات

#

أطباء.. المرض النفسي قد يسبب هذه الأمراض الخطيرة

#

أسباب زيادة أمراض الدنيا

كورونا

السباحة

فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أجريت على عينة من  المتعافين من فيروس"كورونا" وهم 12 حالة، عن الآثار الجانبية التي قد تحدث بعد الشفاء منه.

وأشارت الدراسة إلي أن الفيروس يحدث ضعف في بعض الوظائف الداخلية ، حيث إن 2 أو 3 أفراد من العينة لم يعد بمقدورهم المشي بدون ضيق في التنفس، فيما أظهر 9 مرضي علامات تلف في الأعضاء الداخلية.

ووجهت مديرة مركز الأمراض المعدية النصيحة إلى المتعافين بالفيروس بأداء تمارين لتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية مثل ممارسة السباحة فإن هذا يساعد على تعافي الرئتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا
» شاهد..الفيديو الأول لخطوبة حمو بيكا
» قرار جديد من «آبل» لمحاربة فيروس "كورونا"
» بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"
» الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن "كورونا"
» محافظة الغربية: تم تعويض المتضررين من الطقس
» هل البرق والرعد غضب من الله؟.. الإفتاء تجيب
» ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
» القبض على شقيقة فنانة شهيرة في فضيحة أخلاقية
» من جديد.. منة عرفة تثير الجدل حول علاقتها بـ"على غزلان"
» أصغر حالة مصاب بـ "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح