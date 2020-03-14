قرار عاجل من المملكة بشأن الدورى السعودى

14 مارس 2020 - 02:35 م

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعليق النشاط الرياضي بمختلف الألعاب الرياضية وإيقاف كافة البطولات والمسابقات في الألعاب المختلفة، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة بيانا رسميًا، منذ قليل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم: "وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19 )".

وبهذا تنضم الكرة السعودية إلى قائمة الدوريات والبطولات الأوروبية والعربية التي أعلنت تأجيل أنشطتها خلال الفترة الجارية، حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا.



