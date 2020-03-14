تحويل كلية الإعلام لمستشفى كورونا في دولة عربية

14 مارس 2020 - 02:31 م

ترددت أنباء عن تحويل كلية الإعلام في جامعة بيروت إلى حجر صحي للمصابين بفيروس كورنا المستجد.

من جانبه نفى مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الفرع الأول عماد بشير، في بيان له كل الشائعات عن تحويل مبنى الكلية الكائن في منطقة الأونيسكو، وليس وطى المصيطبة، إلى مستشفى خاص للمصابين بمرضى الكورونا.

وأضاف أن أبواب الكلية مفتوحة لمن يريد التأكد من صحة ما يتم تداوله من شائعات.

وأوضح أن الصورة المرفقة مع الخبر الكاذب لا علاقة لها بمبنى الكلية في الونيسكو ولا في مبنى الكلية القديم في وطى المصيطبة.

ودعا بشير مطلقي الشائعات والأكاذيب إلى الكف عن محاولات استهداف هذا الصرح الوطني الكبير، منوها أن الجامعة اللبنانية أثبتت أهميتها بالنسبة للبلاد في ذروة الأزمات.