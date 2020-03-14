» شاهد..الفيديو الأول لخطوبة حمو بيكا

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حمو بيكا
حمو بيكا
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فيديو

خطوبة

حمو بيكا

تداول مقطع فيديو لمطرب المهرجانات، حمو بيكا، من حفل خطوبته، مع ظهوى وجه خطيبته لأول مرة.

 وكان قد زف حمو بيك الخبر وقتها لجمهوره دون أن يكشف أي تفاصيل، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، كتب تعقيبا عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

لكن بعد الخطبة بأيام تم نشر فيديو لحمو بيكا هو وخطيبته من الخطوبة والتي تظهر لأول مرة منذ إعلان بيكا ارتباطه.

على جانب جانب آخر، كان حمو بيكا كشف عن تعاونه مع الفنان حمادة هلال.

قال بيكا في فيديو مصور مع هلال "لن أتحدث، لكن ستستمعون إلى الجديد، القادم خيرا، وأقوى تراك سيهز الوطن العربي كله".


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