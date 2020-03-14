» الصحة الكويتية تزف بشرى سارة بشأن "كورونا"

14 مارس 2020 - 01:54 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد الشيخ باسل الصباح، فى بيان صادر عنه أن التحاليل والفحوصات أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحًا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.