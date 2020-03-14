» بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"

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مخدرات

مصحة

فنانة كويتية

لجين مشعل

خرجت الفنانة الكويتية من أصل ايراني، لجين مشعل، عن صمتها، للرد على الشائعات التي تفيد بوفاتها إثر المخدرات، نافية إياها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات"، مؤكدة أن سبب اختفائها في تلك الفترة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي.

وقالت لجين مشعل، في الفيديو، إنها ذهبت إلى السفارة الإيرانية وقامت بإجراء فحوصات لها، مستنكرة شائعات وفاتها التي ترددت منذ فترة، وتناول بعضها أن سبب الوفاة هو تناولها جرعات من المخدرات، محدثين خلطا بينها وبين خبر وفاة الإعلامية الكويتية ليالي أسد، لنفس السبب السابق ذكره.

تعود الشائعات إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي كتبت قبل أسابيع قليلة: "وفاة لجين مشعل.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يمسح على قلب لعيالها.. ادعولها"، ما جعل كثيرا يتناولون الأخبار عنها، ولكنها سريعا ما قامت بحذف المنشور من حسابها، فور علمها بأن الخبر مجرد شائعة.

ويشار إلى أن الصحفي نايف الشمري سبق أن نفى الخبر كاتبا عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة.. اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس".



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