» محافظة الغربية: تم تعويض المتضررين من الطقس

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إيمان هاني

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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الدولة بدأت بالفعل بتعويض المتضررين من الأمطار وإعطاء شقق سكنية لأصحاب العقارات التي تعرضت للانهيار.

 وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم تعويض آخرين بمبالغ مادية، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة التضامن من أجل تعويض امرأة تضررت ماشيتها .

وتابع: "تم الاطمئنان على كل الأنفاق والطرق السريعة وجميعها تعمل بشكل جيد، لافتًا إلى أنه أصيب شخصان نتيجة الأمطار، لافتًا إلى أن المحافظة تحتاج إلى دعم من أجل مواجهة الأمطار في المستقبل، ومن أبرز الأشياء التي تحتاجها المحافظة مصارف لتصريف مياه الأمطار.

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