سقوط 5 سيارات في هبوط أرضي بالطريق الصحراوي

14 مارس 2020 - 01:48 م

سقطت 5 سيارات بينها نقل ثقيل بمقطورة، بموقع هبوط الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، والذي جرفته مياه الأمطار الغزيرة "سيول" ليلة أمس الجمعة، ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد، تم إنقاذه ونقله لأقرب مستشفى.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تفقد برفقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب، الطريق الذى حدث به الهبوط، لمتابعة الإجراءات العاجلة وأعمال حصر السيل المتدفق بشدة وبكميات مياه كبيرة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية التى بدأها فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، حتى الآن اللواء محمود خليل مدير الأمن، وجميع الأجهزة المعنية، لمتابعة الموقف العام ورفع بعض السيارات التي انزلقت وسقطت بموقع الهبوط وإنقاذ المصابين وحصر التلفيات.