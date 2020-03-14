ضحية الاغتصاب تواجه المتهمين وتروي ساعات الرعب

14 مارس 2020 - 01:47 م

واجهت ضحية الاغتصاب في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب الواقعة، وذلك بعد مواجهة أجرتها النيابة العامة،

الضحية تعرفت على المتهمين، بعد أن عرضوا عليها تباعا في سرايا النيابة.

وفي التفاصيل كان المتهمون قد اعترضوا طريق الضحية أثناء استقلالها سيارة أوبر، واعتدوا على السائق بالضرب، وتركوه، ثم تناوبوا على الضحية لمدة 3 ساعات متواصلة.

واعترف المتهمون الثلاثة بتفاصيل الجريمة، منوهين أنهم شاهدوا المجني عليها أثناء استقلالها السيارة فزين لهم الشيطان اغتصابها، مستغلين حالة الهدوء التي كانت في الشارع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المتهمون الثلاثة أنهم قاموا باعتراض السيارة وأجبروها مع السائق على النزول تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ثم أرغموها على السير معهم، واحتجزوها في شقة مملوكة لأحد المتهمين.

وقام المتهمون بشرح ملابسات الجريمة كاملة، حيث اعترفوا باغتصاب المجني عليها لمدة 3 ساعات، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليهم متلبسين بالجريمة.

وكانت النيابة قد أصدرت قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وذلك عقب تسجيل اعترافات المتهمين، والانتهاء من سماع أقوال الضحية، حيث نسبت إليهم اتهامات عديدة منها "الخطف، الاغتصاب، حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص".