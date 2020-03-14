بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"

14 مارس 2020 - 01:37 م

بعد غيابها عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ، على الرغم من تقديمها أعمالًا فنية ناجحة، خرجت الفنانة المغربية الشهيرة حنان المسعودي، عن صمتها لتكشف سبب إقصائها.

وأكدت حنان المسعودي، أن غيابها متعمد لكنه ليس بيدها، بسبب أنها لم ترضى ببيع جسدها للمخرجين، كاشفة عن الابتزاز الجنسي الذي يمارس على الفنانات كما تحدثت عن تفاصيل عودتها لزوجها السابق.

وشاركت حنان المسعودي، في سلسلة من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "ألف ليلة وليلة"، و "لوزين"، مع زوجها السابق المخرج الجزائري الفرنسي "أكطاريس".

وفي حديثها لموقع أخبارنا المغربية، لم تخف «المسعودي»، مرارة الإحساس الذي تكبدته طوال المدة السابقة، بسبب تهميشها و إقصائها من قبل عدد من المخرجين، حيث أكدت أنها فكرت مرارا في وضع حد لحياتها، بعدما وجدت نفسها وحيدة تواجه مصيرا مجهولا، في غياب أي مورد رزق، وصبت جام غضبها على المنتجين الذين يوزعون الأدوار على مقربينهم من الفنانين والفنانات، في إشارة إلى "الكليكات"، التي استحوذت على جل الأعمال التلفزيونية.

كما تحدثت أيضا عن الجانب المظلم من عالم التمثيل، حيث الابتزاز “الجنسي”، مقابل الحصول على أدوار رئيسية في أعمال ممولة من جيوب المغاربة، مؤكدة أنها تعرضت لما وصفته بـ "البسالة"، من قبل بعض المخرجين، الذين يستبيحون لأنفسهم "العبث" بأجساد الممثلات، وهو الأمر الذي لم تتقبله المسعودي على حد قولها، واعتبرته سببا رئيسيا في إقصائها.