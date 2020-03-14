رسميًا.. "الزراعة" تطلق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة

14 مارس 2020 - 01:37 م

فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتي الشرقية والبحيرة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها باجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة أى فاينانس .

ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعة المختلفه فى هاتيت المحافظتين عدد 615227 كارتا

وفى سياق متصل أعلن وزير الزراعة أنه قد سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج بإجمالى عدد جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642206 كروت.

وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارتا.

كما أشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

هذا وقد أكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى أهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كل المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة والتى تشمل محافظات أخرى وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات الى نسبة مرتفعة ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات 1574 جمعية ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من إجمالى الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعاً.