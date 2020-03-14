تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية

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المغرب،

مباريات

اسماعيلي

أعلنت القناة الرياضية المغربية تأجيل لقاء الرجاء والإسماعيلي في إياب دور نصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة في المغرب لحين إشعار آخر.

ويشمل قرار الجامعة أيضًا جميع المباريات حتى دوري أبطال أفريقيا رغم تأهل الوداد والرجاء لنصف النهائي في مواجهة الأهلي والزمالك.

وقال بيان الاتحاد المغربي المقتضب: "الجامعة المغربية لكرة القدم تعلن توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

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