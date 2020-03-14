الإسكان: سيول الأمطار ليست أولوياتنا

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الصرف الصحي

وزارة الإسكان

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن أولويات الحكومة ممثلة في الوزارة تتمثل في تغطية المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي لأن أكثر من نصف سكان المناطق المختلفة بمصر خاصة للقرى لا تتمتع بالصرف الصحي وهو ما يهدد بأمراض ومشكلات كبيرة لا يمكن تداركها في المستقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأمطار مدتها قليلة وليس سنوية ومعدلاتها في الظروف الطبيعية محدودة بعكس ما شهدناه في الشتاء الحالي مرتين نظرا لارتباطها بظواهر جوية لن تتكرر.

كما أكدت مصادر أخري أن إنشاء شبكات لتصريف الأمطار في الوقت الحالي ومحطات لتجميع المياه يحتاج لمليارات الجنيهات لا تمتلكها الدولة حاليا بخلاف احتياج الدولة حوالي 300 مليار جنيه لاستكمال شبكات الصرف الصحي.

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