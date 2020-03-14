» أصغر حالة مصاب بـ "كورونا"

14 مارس 2020 - 12:30 م

أصبح طفل حديث الولادة في إنجلترا أصغر ضحية في العالم يتم اختبارها إيجابيا لفيروس كورونا.

تم نقل والدة الطفل إلى المستشفى قبل أيام بسبب الاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، ولكن لم تعرف نتيجتها الإيجابية إلا بعد الولادة.

يتم علاج الأم والطفل في مستشفيات منفصلة حيث من المفهوم أن حالة الأم أسوأ من حالة الطفل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحاول الأطباء تحديد الكيفية التي أصيب بها المولود بالفيروس، إما من خلال الرحم أو أثناء الولادة.