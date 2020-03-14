» منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تضمن مجموعة صور مجمعة لها، على نغمات أغنية "زي ما انتي" للهضبة عمرو دياب، متجاهلة تماما المنشور الهجومي الذي وجهه لها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، خبرا، عبر حسابه على "فيس بوك"، فضح فيه الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور.. أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب".

جاء ذلك، بعدما نشر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يُهاجم فيه منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن.

وقال "وائل": "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب".

وأثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلًا واسعًا فى الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل فى مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته العاطفية بشقيقته.