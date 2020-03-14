ليست نكتة.."حجاب حيدر اليتيم" علاج جديد لكورونا

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حجاب لعلاج كورونا
حجاب لعلاج كورونا
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حجاب

علاج كورونا

حيدر اليتيم

انتشر مقطع فيديو لمعمم شيعي تابع لحزب الله اللبناني، والذي يؤكد فيه توصله لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، عبر حجاب يتم وضعه في المنزل.

وبحسب الفيديو فإن المعمم الشيعي والذي يدعي الحاج حيدر اليتيم " أبو علي"، يقول إنه يوجد حجابان يمكن باستخدامهما يتم الوقاية من كورونا.

وأضاف : لكل داء دواء ولكل مرض شفاء، وهذا الحجاب من الله للشفاء لأمراض الكورونا".

الناشط السوري عمر مدنية سخر من الفيديو قائلا : " لماذا خبأ علينا حسن نصرالله أن أحد معمميه اكتشف علاج لفايروس كورونا ".

يأتي هذا في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن إصابة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني ، حيث كتبت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف على حسابها في  تويتر أن أوساط إعلامية تداولت أنباء عن إصابة حسن نصرالله بفيروس  كورونا بعد استقباله وفدا رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان بأسابيع .

وأضافت أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله  بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس.


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