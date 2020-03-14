أنقذنا 46 عربية و6 أتويبسات.. بطل إنقاذ التجمع يروي التفاصيل

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روي شريف خيري، بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع، تفاصيل فكرته في مساعدة المواطنين، قائلا: إنه يقطن في منطقة التجمع الخامس، ولديه سيارة جيب، تتحمل أوزانا كبيرة، ولهذا فكر في مساعدة الناس وسحب سياراتهم العالقة بسبب الطقس السيئ".

 وأضاف "خيري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أن فكرته توسعت، وتعرف على عدد من الأفراد لديهم سيارات دفع رباعي، وقرروا أن يكونوا فريق إنقاذ، وأنشأوا صفحة على "فيس بوك"، منوها بأنهم جميعًا من سكان التجمع.

وتابع :"نحن ملتزمون بتغطية القاهرة الجديدة من أول طريق السويس حتى طريق العين السخنة، ومن أول طريق الدائري وحتى مدينتي، لافتًا إلى أنهم أنقذوا 46 سيارة، و6 أتوبيسات مدارس وهذا بسيارته فقط".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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