بكري: "الرئيس يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه"

14 مارس 2020 - 11:30 ص

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على موجة الطقس السيئ، قائلاً: البلد في حالة شلل تام، ولكن المسئولين في كل المناطق والمحافظات لا يتوقفون عن حل المشاكل، لكن الأزمة أكبر من طاقة الحكومة".

وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الرئاسة والقوات المسلحة والمؤسسات الكبرى والشرطة والوزارات المعنية جميعهم يقفون على قلب رجل واحد ويحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وتابع: "الناس بتستخدم مراكب صغيرة فى الشوارع كي تعبر من مكان لآخر، شعب ملوش حل، شعب مصر العظيم يتأقلم على كل الظروف التى تمر بها البلاد، لكونه محبًا للحياة وشعب قادر على أن يترك أحزانه جانبًا ويتأقلم مع الأوضاع الجديدة".