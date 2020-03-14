بعد القرني.. المغامسي عن أردوغان : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"

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شن الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنه يصدق فيه قول القائل : " "يصدق القول على أردوغان المثل العربي (أسمع جعجعة ولا أرى طحنا".

وأضاف المغامسي خلال برنامج "الأبواب المتفرقة" الذي يُعرض كل يوم سبت على قناة "mbc " أن أردوغان زار إسرائيل، ووضع إكليلاً من الزهور على قبر هرتزل الذي يعد الأب الروحي والمؤسس للصهيونية الحديثة، وكأنه يقول لإسرائيل.

 وتابع قائلا : "بعد ذلك مضى أردوغان للعالم الإسلامي، وأحسن علاقته ببلادنا المملكة العربية السعودية، فمنحته الدولة جائزة الملك فيصل العالمية تشجيعًا له على الخط الذي أظهره للناس، ثم بعد ذلك ظهر من الرجل شيء دفين على بلادنا، لا يستطيع أن يكتمه.

وأشار إلى أنه أتى إلى السودان، وأقنع الحكم السابق بأن يأخذ "سواكن" قاعدة عسكرية له، فأراد أن يحيطنا عسكريًّا من الشرق والغرب.

ووجه المغامسي رسالة قائلا : "أنت تقول أنك موعود بإمامة المسلمين والخلافة العظمى عند أنصارك، فلا نريد أكثر من أن تنزع العلم الإسرائيلي من سفاراتها في إسطنبول، وتقول للسفير الإسرائيلي تفضل وعد إلى بلادك".

وأوضح المغامسي أيضا أن الله سبحانه قضى أن يكون خاتم الأنبياء عربيا، وأن يكون خاتم الكتب السماوية عربيًّا " قرآنا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون"، منوها أنه من لوازم هذا أن المسلمين جميعا تبع للعرب في هذا الأمر.
يذكر أن الداعية السعودي عائض القرني كان قد شن هجوما في وقت سابق على أردوغان، من خلال مقطع فيديو، والذي اعتذر فيه عن ثنائه السابق على أردوغان، لأنه لم يكن يعلم بحقيقة نيته.


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